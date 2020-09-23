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Başkan Dr. Palancıoğlu, "Keykubat Mahallesi adeta yenileniyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Palancıoğlu, "Keykubat Mahallesi adeta yenileniyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesinin alt yapısının yenilendiğini, mahalle de yeni yeni binaların yükseldiğini ve her geçen gün bina sayısının arttığını söyledi.
Keykubat Mahallesi´nin Melikgazi İlçesi için ayrı bir önemi olduğunu çünkü bu semtin gelişmeye açık ve özellikle şehir stadyumunun burada bulunmasının mahalleye yeni bir misyon ve farkındalık kazandırdığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Keykubat Mahallesinin Şeker fabrikası karşısında, Yeni sanayi sitesinin yakınlığıyla cazibe merkezidir 1960´lı yıllarında kurulan ve Kayseri de 4-6 katlı ama bahçeli evlerin yer aldığı bir semtimizdir. Bu açıdan Keykubat Mahallesi geçmişi ile gelecek arasında adeta bir köprü niteliğindedir. Şimdi çok katlı modern yapılar ile adeta yenilenmektedir. Bu değişe uygun olarak belediyemizce BAZALT ZEMİNLİ OTOPARK VE YAYA YOLU ÇALIŞMASI yapılmaktadır. 4 cadde, 12 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda asfaltlama çalışması yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dolayısı ile Keykubat mahallemiz adeta yenilenmektedir” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Keykubat Mahallesinin Şeker fabrikasın karşısında, Yeni sanayi sitesinin yakınlığı cazibe merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu,

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