Başkan Dr. Şadi Yazıcı, korona virüsle mücadele çalışmaları için video konferans düzenledi

Tuzla Belediyesi, korona virüs mücadelesi kapsamında saha çalışmalarını, denetimler, temizlik, dezenfekte, caddelerin yıkanması ve dezenfekte noktalarının oluşturulması gibi uygulamalarla aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen video konferans ile çalışmalar hakkında bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Covid-19 ile mücadele kapsamında genel durumu değerlendirip, sürecek uygulamaların planlamasını yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tüm birimlerimiz ile mücadeleye devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ile video konferanslar yaparak sık sık durum değerlendirmesi yapıyoruz. Korona virüs ile mücadele sürecinin ilk gününden itibaren 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Özellikle saha ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışmalara özveriyle katılıyor. Korona virüs mücadelemizde teknoloji imkanları ve altyapımızın tamamını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sosyal Medya Halk Buluşmalarında vatandaşımızla birebir görüşerek talepleri alıyoruz. Ekiplerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Video konferans ile çalışmaları her an takip ederken diğer bir yandan da planlanan çalışmaların seyrini analiz ediyoruz.

Korona virüs ile mücadelenin ana başlıkları olan temizlik, hijyen, dezenfekte gibi çalışmaları aralıksız sürdürürken, kamu alanları, taksi ve otobüs durakları, tüm toplu taşıma araçları, pazar yerleri, ibadethaneler gibi alanlarda eş zamanlı mücadeleye devam ediyoruz.

Öte yandan evde kalarak Korona virüs ile mücadeleye destek veren Tuzlalılara kültür, sanat, eğitim etkinliklerini sosyal medya ile ulaştırıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak çağın tüm teknolojik imkanlarını kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve bizlerin gayreti ile bugünleri bir an evvel atlatacağımıza inanıyoruz. Lütfen herkes evde kalarak bize destek olsun. Bizi sizin için her yerde mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi E-Belediye hizmetleriyle desteklediği vatandaşlık işlemlerini, sosyal medya halk buluşmaları, uzaktan eğitim, kültürel etkinliklerin internet kanalları üzerinden devam ettirilmesi gibi çalışmalarla destekliyor.