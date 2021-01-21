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Başkan Dündar’dan Körfez Belediyesine ziyaret

21.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ‘kardeş belediye’ oldukları Kocaeli’nin Körfez Belediyesini ziyaret etti.Mart 2020 yılında Kocaeli’nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında yapılan toplantıyla Çukurca Belediyesiyle kardeş belediye olmuşlardı.

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ‘kardeş belediye’ oldukları Kocaeli’nin Körfez Belediyesini ziyaret etti.
Mart 2020 yılında Kocaeli’nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında yapılan toplantıyla Çukurca Belediyesiyle kardeş belediye olmuşlardı. Belediye Başkanı Ensar Dündar da bu kapsamda kardeş belediye oldukları Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Dündar, “2021 yılında kardeş belediye olan Körfez Belediyesiyle birlikte Çukurca’da yapılmasını planladığımız birçok proje mevcut. Körfez Belediyesi bize olan desteklerini esirgemeyeceklerini belirtiler. Çukurca’da özellikle doğal ürünler olan tahin, incir, ceviz, fasulye ve pirinç gibi yerli ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi projelerini halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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