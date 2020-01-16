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  4. Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalışıyoruz”

Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalışıyoruz”

MANİSA HABERLERİ  | 16.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ayrım yapmadan her kesimin belediye başkanı olmak için çalıştığını belirterek, "Hizmeti de genele yaydık.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ayrım yapmadan her kesimin belediye başkanı olmak için çalıştığını belirterek, "Hizmeti de genele yaydık. Kimin ne hizmete ihtiyacı varsa ona elimizi uzattık, uzatmaya devam ediyoruz. Herkesin belediye başkanı, her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalıştık, çalışıyoruz" dedi.
Başkan Besim Dutlulu, mesaisine gece gündüz demeden devam ediyor. Gün içerisinde belediye hizmetlerini hayata geçirmek için çalışan Dutlulu, geceleri de proje toplantıları ve halk ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Efendi Mahallesi ve Ulucami Mahallesindeki kahvehanelerde ve Reşatbey Mahallesinde bulunan Balkan Göçmenleri Derneğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dutlulu, belediye tarafından yapılan faaliyetleri, projeleri anlatırken aynı zamanda mahalle halkının da yaşadığı sıkıntıları yerinde dinledi. Vatandaş ile doğrudan iletişim kurmak, sorunlarına hızlı çözümler üretmek için halk buluşmalarına devam ettiklerini ve vatandaşın belediyeye gelmesini beklemeden vatandaşın ayağına gittiklerini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hayata geçirilen projelerden bahsederken şehirdeki en büyük sorun olan yol sorununa da ’Acil Müdahale Timi’ kurarak kalıcı çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Sosyal ve kültürel anlamda Akhisar’a yıllardır özlemi duyulan canlılığı getirdiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar’ımızı sadece Manisa’da ya da Ege Bölgesinde değil tüm Türkiye’de parmak ile gösterilen bir kent haline getireceğiz” dedi.
Herkesin belediye başkanı olduklarını belirten Dutlulu, “Hizmeti de genele yaydık. Belediye olarak insanları, mahalleleri, köyleri, ’oncu’ ’buncu’ diye ayırmadık. Kimin ne hizmete ihtiyacı varsa ona elimizi uzattık, uzatmaya devam ediyoruz. Herkesin belediye başkanı, her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalıştık” dedi.
Başkan Dutlulu daha sonra belediye tarafından Akhisar’da ilk kez yaptırılan kapalı klimalı servis bekleme noktasını ziyaret ederek, “Halkımızın ve işçilerimizin soğuktan korunması için yaptığımız kapalı duraklarda vatandaşlarımız ile selamlaştık. Emeğiyle gece gündüz, kar kış demeden çalışan bütün işçilerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
Ziyaretler sırasında Başkan Dutlulu’ya Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Akhisar Kent Konseyi Başkanı Mustafa Özdemir, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

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