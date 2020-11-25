YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Ege; Kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınıyoruz

Başkan Ege; Kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınıyoruz

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 22:42 | Son Güncelleme

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, ‘25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde kadına ve kız çocuklarına kötü muamelenin yeri yoktur.

Başkan Ege; Kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınıyoruz

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, ‘25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde kadına ve kız çocuklarına kötü muamelenin yeri yoktur. İnancımızda kadın, cennet ayakları altına serilen annedir” diyerek kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınadıklarını söyledi.
Kadının önemi ve değeri ile ilgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin bir çok hadisi şerifinin olduğunu hatırlatan AK parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, “Toplumumuzun asıl değerleri olan hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplum ve aile yapısını kuvvetlendiren değerlerimizi kaybedip, şiddetin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. ‘Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ diyen Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde biz kadınlar kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz” dedi.
Başkan Ege, açıklamasının devamında “Anne olan, eş olan, kardeş olan, evlat olan hepsinden önemlisi diğer yarımız olan kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışı ve şiddeti kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:01
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Doruk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Barış Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.