Başkan Ensari başarılı öğrencileri altınla ödüllendirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirildi.

İlçe genelinde YKS’de 3 ve LGS’de ise 3 olmak üzere başarı gösteren toplam 6 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ile birlikte Başkan Ensari’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Başkan Ensari, "İlçemizde LGS’de 3, YKS’de ise 3 olmak üzere toplam 6 öğrencimiz başarı elde etmişlerdir. Bu kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. İlçemizde eğitim öğretime göstermiş olduğunuz önemin ürünlerini toplamaya başlamış bulunmaktayız. Gerek okullarımızın onarım tadilatına gerek öğrencilerimize sunmuş olduğumuz yardımlarımız ve öğrencilerimizin azimli mücadeleleri sonucunda her geçen gün eğitim öğretim çıtamız yükselmektedir. Bu kardeşlerimiz, Milli Eğitim Müdürümüz eşliğinde belediyemizde bizleri ziyarette bulundular. Bu kardeşlerimizin başarısını altınla ödüllendirdik. İnşallah bu öğrencilerimizin başarısı diğer öğrencilerimize örnek olur ve bu tür başarılarla daha çok karşılaşırız. Her dönem öğrencilerimizin yanındayız ve başarılarının devamını dileriz" dedi.

Başarılarının karşılığında Başkan Ensari’den birer altın aldıkları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler de, “Bizler çok emek verdik. Belediye Başkanımız her zaman bizlere maddi ve manevi destek sağladı. Destek vermeye devam edeceklerinden eminiz. İlçemize ve milletimize hayırlı birer birey olmak için en iyi şekilde eğitimimizi sürdüreceğiz. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun” ifadelerini kullandılar.