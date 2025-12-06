SPOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çileden çıktı! "Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor maçının son saniyelerindeki penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu'nun ''döner dönmez herkesle hesaplaşacağım'' sözleri gündeme damga vurdu. İşte o sözler...

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında VAR hakemi Onur Özütoprak'ın maçın son saniyelerinde Kazımcan Karataş'ın eline gelen topta poziyonu izleyip devam ettirmesi üzerine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert çıkıştı. ABD'de Milli takımımızın kura çekiminde olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu HT Spor'a gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. İşte sözleri...

''KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR! ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR...''

İbrahim Hacıosmanoğlu, “Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık; millî duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.” dedi.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Samsunspor, resmi hesabından dün gece oynanan Galatasaray maçı ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu. Karadeniz ekibi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'nun eski sözlerine alıntıda bulunurken harekete geçilmesi için çağrıda bulundu:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

Mert Hakan Yandaş sağlık kontrolünden geçtiMert Hakan Yandaş sağlık kontrolünden geçti
Victor Osimhen'den Mario Gomez itirafı! Kimse bunu beklemiyorduVictor Osimhen'den Mario Gomez itirafı! Kimse bunu beklemiyordu
