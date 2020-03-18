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Başkan Ensari’den ’18 Mart’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Tüm zorluklara rağmen 18 Mart 1915 günü destan yazıldığını belirten Başkan Ensari, “Çanakkale Zaferi, bir milletin zaferle sonuçlanan kahramanlık mücadelesiydi.

Başkan Ensari’den ’18 Mart’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Tüm zorluklara rağmen 18 Mart 1915 günü destan yazıldığını belirten Başkan Ensari, “Çanakkale Zaferi, bir milletin zaferle sonuçlanan kahramanlık mücadelesiydi. Zor şartlarda milli ve manevi değerleri için hayatını feda eden aziz kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz başarı, milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Malazgirt’te, Çaldıran’da olduğu gibi Çanakkale’de de ortaya koyulan destansı ruhu milletimiz halen yaşıyor. Türk ve dünya tarihine damga vuran bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkenin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Müslüman ve Türk askerlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkarak koruyacağız. Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:20
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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