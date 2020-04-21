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Başkan Ensari’den sağlık çalışanlarına maske ve dezenfektan desteği

VAN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 2 bin maske ve dezenfektan malzemesi desteğinde bulundu.Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Başkan Ensari’den sağlık çalışanlarına maske ve dezenfektan desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 2 bin maske ve dezenfektan malzemesi desteğinde bulundu.
Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş tarafından karşılanan Belediye Başkanı Ensari ve Belediye Başkanı Yardımcısı Tahir İsmailoğlu, korona virüs salgınından dolayı gece gündüz demeden büyük emeklerle çalışan sağlıkçılarla bir araya geldi. Sağlıkçıların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ensari, hastane ve çalışmalar hakkında bilgiler alarak yapılması gereken hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
“Ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hizmet veren sağlıkçıların hakkını ödeyemeyiz” diyen Başkan Ensari, “Tüm dünyayı etkileyen pandemiden dolayı gece gündüz demeden özveri ile ailelerinden uzakta çalışan tüm sağlıkçılarımızı tebrik ediyorum. Devlet hastanesini ziyaret ederek her biriminde çalışan sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Hakları ödenmez sağlıkçı kardeşlerimizin sorun ve talepleri doğrultusunda her zaman yanlarındayız. Çaldıran Belediyesi olarak yaptığımız ziyaretimizde 2 bin adet maske ve dezenfektan malzemesi desteğinde de bulunduk. Hastanemizin yetkilileri ile bir araya gelerek yapılması gereken ya da belediye olarak üzerimize düşen bir hizmet olursa hazır olduğumuzu paylaştık. Bugün olduğu gibi yarınlarda da sağlıkçılarımızın yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.
Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş ise Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin hastaneyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Maske ve dezenfektan malzemeleri yardımında bulunması, sorun ve taleplerimizi dinlemesi bizlere moral ve motivasyon sağlamıştır. İlgisinden dolayı kendisine sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ensari’den sağlık çalışanlarına maske ve dezenfektan desteği

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