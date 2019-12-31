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  4. Başkan Ensari’den yeni yıl mesajı

Başkan Ensari’den yeni yıl mesajı

VAN HABERLERİ  | 31.12.2019 20:53 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari , yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Ensari mesajında, 2020 yılının ülkemiz, dünya ve insanlık için barışın ve hoş görünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi dileğin de bulundu.

Başkan Ensari’den yeni yıl mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari , yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Ensari mesajında, 2020 yılının ülkemiz, dünya ve insanlık için barışın ve hoş görünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi dileğin de bulundu. Başkan Ensari mesajının devamında ise, "Yeni yılın müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesinin daha iyiye daha güzele yürümek adına azim ve gayretlerimizi arttırması en büyük ümidimdir. Milletçe emin adımlarla gelecek nesillerimize huzurlu bir ülke bırakmak için çaba göstermeliyiz. Şüphesiz ki her yeni yıl beraberin de umut ve beklentileri de getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizinin ümit ettğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize milletimize tüm insanlığa huzur, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni eder, toplumsal hayatımızda barışın ve sağ duyunun hakim olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

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