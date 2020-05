Başkan Ensari’den yolculara maske ve şeker

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe girişindeki polis kontrol noktasını ziyaret ederek, araç sürücüsü ve yolculara maske dağıtarak şeker ikramında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çaldıran Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasını ziyaret eden Başkan Ensari, polislerle sohbet ederek gelen seyahat eden araç sürücülerine ve yolculara maske dağıtarak şeker ikramında bulundu. ‘Evde kal’ çağrısında bulunan Başkan Şefik Ensari, gece gündüz çalışan emniyet personellerine de teşekkür etti. Başkan Ensari, “Pandemi dönemimin ilk başlangıç noktasından bu yana genel asayiş ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapmış oldukları hizmetlerden dolayı polisimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Pandemi döneminde ilçemizin girişinde kurdukları noktada 7/24 polislerimiz tarafından halkımızın can güvenliği ve sağlığı için hizmet verilmektedir. Burada hizmet veren emniyet çalışanlarımızı ziyaret ettik, sorun ve taleplerini dinledik. Burada gelen her araçta bulunan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülerek sorunları varsa da yardımcı olunuyor. Buradaki araç sürücüleri ve yolcularımıza Çaldıran Belediyesi olarak maske ve şeker ikramımız oldu. Zorunlu olmadıkça evde kal çağrılarımızı yenileyerek sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda gerekli uyarılarda bulunduk. Temennimiz bir an önce ülke olarak el ele vererek koronasız güzel günleri hep birlikte yaşamaktır” dedi.

Uygulama noktasında maske ve şeker alan araç sürücüleri ve yolcular da, Başkan Ensari’ye teşekkür ederek maske ve şeker ikramının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.