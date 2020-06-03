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Başkan Ercengiz’den esnaf ziyareti

BURDUR HABERLERİ  | 03.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, 1 Haziran itibarıyla yeniden iş yerlerini açan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, 1 Haziran itibarıyla yeniden iş yerlerini açan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Başkan Ercengiz, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile uzun süre sohbet ederek, tedbirlerin uygulanması konusunda uyardı. Belediyeye bağlı ekipler de açılan işletmelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bilgi aktaran Başkan Ercnegiz, "Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan ve normalleşme sürecinde yeniden açılan kent merkezindeki iş yerlerimizi ziyaret ettik. İş yerlerinin açılması, ekonominin çarklarının dönmesi açısından önemli. Ama vatandaşımızda tedbirlere uyarak, gerekli önlemleri alarak hem iş yerlerinde hem de vatandaşımız açısından tedbirleri alarak salgın riskini taşıdığımız şu günlerde hastalık varsa eğer bulaştırmamak istiyoruz. Bizde yerel yönetim olarak kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte iş yerlerinde gerekli denetimleri yapacağız. Vatandaşımızın en etkin şekilde korunmasının yöntemlerini zaten 2,5-3 aydır uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz. Burdur bu anlamda iyi bir sınav verdi. Esnaf arkadaşların da bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Çünkü insan sağlığı bu, başka bir şey değil. Önce insan sağlığı olduğu için herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu süreci de en iyi şekilde atlatacağımızı umut ediyorum” dedi.

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Merkez
Lavanta Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Yeşilova Eczanesi
Yesilova
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