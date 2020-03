Başkan Erdoğan: “Ordumuzun zafere koşması için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İdlib’de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, “Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için, üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

81 ilde 30’a yakın meslek kuruluşu, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamaya DTO Başkan’ı Uğur Erdoğan’da destek verdi.

İdlib’de şehit olan kahraman Türk askerlerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında yapılan Bahar Kalkanı Harekat’ı için yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Erdoğan “Bugüne kadar şehit olan tüm civan yiğitlerimizi, kahraman cengaverlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Yaralı askerlerimize, acil şifalar diliyoruz. Acımız derin ancak, biliyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır. Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. İş dünyamız ve sosyal hayatımızı temsil eden oda, borsa, birlik, sendika ve dernekler olarak, sayıları 100 bini bulan tüm üyelerimizle, Denizlili hemşerilerimizler, başta şehit aileleri olmak üzere TSK ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız.

Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için, üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız emir biliriz. Şunu çok iyi biliyoruz ki şanlı ay yıldızlı al bayrağımız varsa bağımsızlığımız var biz varız. Dosta güven veren, düşmana korku salan güçlü bir ordumuz varsa, bu topraklarda huzur içinde ve güvendeyiz. Her Türk, vatanı ve bağımsızlığı için canı dahil neyi var neyi yoksa bir an bile gözünü kırpmadan verir. Türk’ün vatan sevgisi, şüphe götürmez; çünkü imandandır. Her Türk asker doğar. Unutmayalım ki devletimiz varsa biz de varız” diye konuştu.