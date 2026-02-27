Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı! Taşacak Bu Deniz için karar verildi

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu akşam 20. bölümü ekrana gelmesi beklenen dizide bir değişiklik yapıldı ve yayın akışı değiştirildi. Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme ise yayınlandı.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM ÖN İZLEME

Taşacak Bu Deniz takipçileri dizi yerine Sırbistan-Türkiye basketbol maçının yayınlanacak olmasına tepki gösterdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı.

"Biri askerlik arkadaşına sevdalanmış!"



Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle 6 Mart Cuma 20.00’de @trt1'de! pic.twitter.com/9saz57QGLa — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) February 27, 2026

Yayınlanan yeni fragmanda tarih 6 Mart Cuma olarak belirtildi. Fragmandaki İso ve Fadime sahnesi ise izleyicilerden tam not aldı.

Sosyal medyada; 'Bu akşam yayınlanmalı', 'Özür niyetinde yayınlamışlar', 'Heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.