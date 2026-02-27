MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı! Taşacak Bu Deniz için karar verildi

Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü bu akşam büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak TRT1 yayın akışındaki değişiklik herkesi şaşırttı. Fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken 20. bölüm ön izleme yayınlandı ve tarih verildi.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı! Taşacak Bu Deniz için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu akşam 20. bölümü ekrana gelmesi beklenen dizide bir değişiklik yapıldı ve yayın akışı değiştirildi. Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme ise yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı! Taşacak Bu Deniz için karar verildi 1

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM ÖN İZLEME

Taşacak Bu Deniz takipçileri dizi yerine Sırbistan-Türkiye basketbol maçının yayınlanacak olmasına tepki gösterdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda tarih 6 Mart Cuma olarak belirtildi. Fragmandaki İso ve Fadime sahnesi ise izleyicilerden tam not aldı.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme yayınlandı! Taşacak Bu Deniz için karar verildi 2

Sosyal medyada; 'Bu akşam yayınlanmalı', 'Özür niyetinde yayınlamışlar', 'Heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Yayın akışı değiştirildiTaşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Yayın akışı değiştirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe deniz baysal trt Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.