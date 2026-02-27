Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Galatasaray, İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakarak adını gururla son 16 turuna yazdırdı. Devler Ligi sahnesinde yoluna devam eden tek temsilcimizin yeni rakibi, UEFA’nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilecek kritik kura çekimiyle netleşecek.
Sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gözü kulağı şimdi bu dev eşleşmelerde. Peki, heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kurada Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Avrupa arenasındaki bu dev kura heyecanına dair tüm son dakika ayrıntıları ve muhtemel rakip analizleri haberimizin devamında!
Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimiyle netleşiyor. Galatasaray'ın rakibini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. (Sayfa otomatik olarak yenilenecektir)
Aslan'ı son 16 turunda İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham beklerken, olası çeyrek final eşleşmelerindeki rakipler de dudak uçuklatıyor! İşte Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tüm detayları...
Kura statüsü gereği temsilcimiz Galatasaray'ı son 16 turunda Ada futbolunun iki devinden biri bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
Kura çekiminde Aslan'ın çeyrek finale yükselmesi halindeki muhtemel rakipleri de belli olacak. Galatasaray'ın olası çeyrek final rotasında ise Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea ve Barcelona gibi dünya devleri yer alıyor.
Bu sezon formati yenilenen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu biletini cebine koyan takımlar şu şekilde oluştu:
Doğrudan Son 16'ya Yükselenler:
Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.
Play-Off Turunu Geçerek Gelenler:
GALATASARAY, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt.
Futbol şölenine sahne olacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
