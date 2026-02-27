Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri!

Kura önü

LİVERPOOL MU, TOTTENHAM MI?

Kura statüsü gereği temsilcimiz Galatasaray'ı son 16 turunda Ada futbolunun iki devinden biri bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Kura çekiminde Aslan'ın çeyrek finale yükselmesi halindeki muhtemel rakipleri de belli olacak. Galatasaray'ın olası çeyrek final rotasında ise Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea ve Barcelona gibi dünya devleri yer alıyor.