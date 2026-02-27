SPOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u destansı bir maçla eleyerek son 16 turuna yükselen tek temsilcimiz Galatasaray'ın yeni rakibi belli oluyor! Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarın büyük bir heyecanla beklediği kritik Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında kimler var? Avrupa arenasındaki bu dev eşleşmeye dair tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde...

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Galatasaray, İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakarak adını gururla son 16 turuna yazdırdı. Devler Ligi sahnesinde yoluna devam eden tek temsilcimizin yeni rakibi, UEFA’nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilecek kritik kura çekimiyle netleşecek.

Sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gözü kulağı şimdi bu dev eşleşmelerde. Peki, heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kurada Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Avrupa arenasındaki bu dev kura heyecanına dair tüm son dakika ayrıntıları ve muhtemel rakip analizleri haberimizin devamında!

Kura önü

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimiyle netleşiyor. Galatasaray'ın rakibini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. (Sayfa otomatik olarak yenilenecektir)

Aslan'ı son 16 turunda İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham beklerken, olası çeyrek final eşleşmelerindeki rakipler de dudak uçuklatıyor! İşte Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tüm detayları...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri! 1

Kura önü

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ PAYLAŞIMI

Galatasaray'dan paylaşım.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri! 2

Kura önü

LİVERPOOL MU, TOTTENHAM MI?

Kura statüsü gereği temsilcimiz Galatasaray'ı son 16 turunda Ada futbolunun iki devinden biri bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Kura çekiminde Aslan'ın çeyrek finale yükselmesi halindeki muhtemel rakipleri de belli olacak. Galatasaray'ın olası çeyrek final rotasında ise Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea ve Barcelona gibi dünya devleri yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri! 3

Kura önü

İŞTE DEVLER LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Bu sezon formati yenilenen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu biletini cebine koyan takımlar şu şekilde oluştu:

Doğrudan Son 16'ya Yükselenler:

Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.

Play-Off Turunu Geçerek Gelenler:

GALATASARAY, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri! 4

Kura önü

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbol şölenine sahne olacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Son 16 Muhtemel Rakipleri! 5

