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Başkan Erdoğan: “Projemiz Denizli tarihinde bir ilk”

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) fonlarından 5 milyon euro hibe destekli başlatılan ‘Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm’ projesinin kentte tarihinde bir ilk olduğunu kaydederek, “İsteyen girimciler bu merkezimizde çalışıp, numune üretebilecek.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) fonlarından 5 milyon euro hibe destekli başlatılan ‘Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm’ projesinin kentte tarihinde bir ilk olduğunu kaydederek, “İsteyen girimciler bu merkezimizde çalışıp, numune üretebilecek. Uçak, helikopter, drone, yat, araba, kayak takımı ve gitar gibi ürünlerin parçaları elde edilebilecek” dedi.
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve TETSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile beraberindeki heyet, Başkan Erdoğan ile tekstil sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Erdoğan, Denizli denilince akla ilk olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünün geldiğini belirtip, DTO olarak kendilerinin de bu sektöre farklı yaklaştıklarını kaydetti. AB fonlarından 5 milyon euro hibe destekli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesini başlattıklarını ifade eden Erdoğan, “Hibe miktarı bakımından, projemiz Denizli tarihinde bir ilktir. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde bin metrekare kapalı bir alan ayarladığımız merkezimiz de içerik ve işleyiş açısından bir ilk olacak. İsteyen, yenilikçi ürünler için bu merkezimizde çalışıp, numune üretebilecek. Uçak, helikopter, drone, yat, araba, kayak takımı ve gitar gibi ürünlerin parçaları elde edilebilecek” dedi.

“Amacımız üyelerimizin işlerini arttırmaları”
DTO olarak en büyük faaliyetleri arasında fuarların ilk sırada geldiğini söyleyen Başkan Erdoğan şunları söyledi:
“Yurtdışı fuarlarda en büyük destekçimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) başkanlığı. Devletimizin desteği ve odamızın da katkısıyla, Denizli tarihinde bir ilk olarak üyelerimizi Frankurt’taki Heimtextil Fuarı’nı görmeleri için Almanya teknik inceleme ve iş gezisine götürdük. Diğer sektörlerde de benzer desteklerimiz var. Amacımız, üyelerimizin işlerini arttırmaları ve ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamaları” diye konuştu.

“Projeler oluşturmanız çok önemli”
Sektörlerine katkı sağlaması dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Bayram ise “TETSİAD olarak Heimtextil’e bizler de katıldık. Burada devletimizin çok büyük desteğini gördük. Sizlerin de tekstil sektörü için gerek fuar organizasyonları gerekse de projeler oluşturmanız çok önemli. Sektörümüze sağladığınız katkı ve emekleriniz için sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca bizi, misafir etmeniz dolayısıyla da teşekkür ediyorum” dedi.

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