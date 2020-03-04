YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Başkan Erener: “Devletten aldık, devlete veriyoruz”

Başkan Erener: “Devletten aldık, devlete veriyoruz”

GİRESUN HABERLERİ  | 04.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediyeye ait Görele Öğretmenevi binasının, önceki dönemden kalan 19 milyon liralık borçlarının silinmesi karşılığında SGK’ya devri için meclis kararı aldıklarını açıkladı.Devrin henüz gerçekleşmediğini söyleyen Erener, SGK’ya teklif götürdüklerini belirterek “Kimseye peşkeş çekmiyoruz, devletten aldık, devlete veriyoruz” sözleriyle satış kararını savundu.Erener, yaptığı açıklamada, ”Daha önce ve bugünde birçok belediyenin yaptığı gibi gayrimenkul ile borcun mahsuplaşması için SGK’ya başvuru yaptık.

Başkan Erener: “Devletten aldık, devlete veriyoruz”

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediyeye ait Görele Öğretmenevi binasının, önceki dönemden kalan 19 milyon liralık borçlarının silinmesi karşılığında SGK’ya devri için meclis kararı aldıklarını açıkladı.
Devrin henüz gerçekleşmediğini söyleyen Erener, SGK’ya teklif götürdüklerini belirterek “Kimseye peşkeş çekmiyoruz, devletten aldık, devlete veriyoruz” sözleriyle satış kararını savundu.
Erener, yaptığı açıklamada, ”Daha önce ve bugünde birçok belediyenin yaptığı gibi gayrimenkul ile borcun mahsuplaşması için SGK’ya başvuru yaptık. Belediye olarak teklifimiz, söz konusu bina ile yapılandırılmış olan borcumuzun faizi ile birlikte tamamen silinmesi olmuştur ki, kurumdan alınan ön bilgi binaya teklif edilen fiyatın peşin ödeme kabul edilerek toplam 19.000.000 TL yapılandırılan borcun biteceği yönündedir” değerlendirmesini yaptı.
19 milyonluk borcu ’belediyenin sırtındaki kambur’ olarak nitelendiren Erener, “Bu borç ne şahsımın nede tamamı bizim dönemimizin borcu değildir” dedi.

Başkan Erener: “Devletten aldık, devlete veriyoruz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Giresun Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:43
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Giresun Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun’da hortum korkuttu

Giresun’da hortum korkuttu

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.