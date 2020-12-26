Başkan Ergü: "Zor günleri devlet millet el ele aşacağız"

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Egü, kahvehane, kıraathane esnafına yönelik vadettiği 1.000’er TL’lik destek ödemelerini yaptı.

Başkan Ergü, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınında zor günler geçiren ilçe esnafına destek olmayı borç bildiğini belirterek devlet millet el ele vererek süreci atlatacaklarına inandığını kaydetti.

Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, kıraathane esnafının aylardır Korona virüs salgını nedeni ile kepenk kapatmak zorunda kaldığı için destek sunmaya karar verdiklerini hatırlattı. Bir grup esnaf, teşekkür için belediye başkanını makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, kaymakamlık ve belediye olarak ilçedeki esnafın yanında olduklarını kaydederek “Hükümetimizin pandemi sürecinden olumsuz etkilenen birçok kişi ve sektöre yönelik olağanüstü destekleriyle birlikte imkanımız nispetinde biz de kahveci esnafımızın yanında olarak bu süreci birlikte aşma yönünde bir tavır koyduk. Nice zor günleri olduğu gibi bu günleri de Allah’ın izniyle Devlet millet el ele birlikte aşacağız” dedi.



