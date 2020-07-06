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Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’ye Büyükşehir’in yatırımlarını anlattı

MANİSA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik projelerinin yanı sıra, yatırımları hakkında Bakan Pakdemirli’yi bilgilendirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım programlara katılmak üzere baba ocağı Manisa’ya geldi. Bakan Pakdemirli Manisa ziyaretinde, belediye başkanları ile de buluştu. Bir otelde düzenlenen toplantı programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları katıldı.
Programda söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik projelerinin yanı sıra, dev yatırımları ile ilgili sunum yaptı. Başkan Ergün, Manisa’ya yönelik destek ve katkıları nedeniyle Bakan Pakdemirli’ye teşekkür etti. Başkan Ergün’ün ardından söz alan ilçe belediye başkanları da Bakan Pakdemirli’ye taleplerini ilettiler. Programın sonunda Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’ye günün anısına özel vazo hediye etti.

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