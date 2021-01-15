Başkan Ergün, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı konuk etti. Başkan Ergün ziyarette Akçay’a, 2020 yılında hayata geçirilen çalışmalar ve 2021 yılı için planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geride kalan 2020 yılında hayata geçirdiği çalışmalar ve 2021 yılı için planlanan projeler hakkında MHP Grup Başkanvekili Akçay’a bilgiler verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Başkan Ergün ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretin sonunda Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a çeşitli hediyeler takdim etti.

