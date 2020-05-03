YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Ergün’den Manisa FK Başkanı Aktan’a tam destek

Başkan Ergün’den Manisa FK Başkanı Aktan’a tam destek

MANİSA HABERLERİ  | 03.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘Alt Ligler’ adlı hesabın sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine yaptığı açıklamayla destek verdi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine su sözlerle destek verdi: “Manisa Futbol Kulübü Başkanı değerli arkadaşım Mevlüt Aktan’ın dün gerçekleştirdiği röportajdaki görüşlerine katılıyorum.

Başkan Ergün’den Manisa FK Başkanı Aktan’a tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘Alt Ligler’ adlı hesabın sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine yaptığı açıklamayla destek verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine su sözlerle destek verdi: “Manisa Futbol Kulübü Başkanı değerli arkadaşım Mevlüt Aktan’ın dün gerçekleştirdiği röportajdaki görüşlerine katılıyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve futbolu da olumsuz etkileyen pandemi süreci ile ilgili alınacak karar; liglerin ya kaldığı yerden oynatılması, ya da sezonun hiç oynanmaması şeklinde neticelendirilmelidir. 2. ve 9. sıra arasındaki takımlar arasında play-off oynanması yönünde bir düşünce ortaya atılmıştır. Bu düşüncenin mantıklı bir yanı yoktur. Federasyonun alacağı kararda adalet kavramı ön planda olmalıdır. Aksi bir karar düşünmek, adalet kavramını ikinci plana iter ki, bu durum kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun en doğru ve adaletli kararı alacağından hiç şüphem yoktur.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Manisa Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.