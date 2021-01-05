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Başkan Ertuğrul Çetin sokakların nabzını tutuyor

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 13:38 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pandemi kurallarına dikkat ederek soluğu Pursaklar halkının yanında aldı.Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sık sık sahada bulunan Başkan Çetin, ilçeyi karış karış dolaşarak Pursaklar halkıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasbihal etmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pandemi kurallarına dikkat ederek soluğu Pursaklar halkının yanında aldı.
Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sık sık sahada bulunan Başkan Çetin, ilçeyi karış karış dolaşarak Pursaklar halkıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasbihal etmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, parklar, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşlara vaka sayılarında azalmanın olduğu bilgisini verirken, rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Ertuğrul Çetin, ziyaret ettiği mahallelerde özellikle park ve yeşil alanlarda da incelemelerde bulunarak, parklardaki eksiklerin en kısa sürede tamamlanıp, sıcak yaz günlerinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.

‘‘Pursaklar’ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız’’
Her anı değerlendirerek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Başkan Çetin, "Tedbirler kapsamındaki yasakların ardından hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Pursaklar’a neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk. Göreve başladığımız ilk gün şu ifadeyi kullanmıştık, ilçemizi birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar almış olduğumuz kararları Pursaklar halkı ile istişare ederek aldık ve inşallah bu süreçten sonra da yapacağımız projeleri alacağımız kararları istişare ederek Pursaklar’ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız" dedi.

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