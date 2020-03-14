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Başkan Esat Öztürk muhtarlarla toplantı düzenledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki 41 mahalle muhtarıyla yemekli istişare toplantısı düzenledi.Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantı da 2020 yılı belediye çalışmalarının belirlenmesi noktasında muhtarların talepleri alındı.Toplantı da muhtarlara konuşan Başkan Esat Öztürk; “2020 yılı değerlendirip, taleplerinizi almak için bir araya geldik.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki 41 mahalle muhtarıyla yemekli istişare toplantısı düzenledi.
Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantı da 2020 yılı belediye çalışmalarının belirlenmesi noktasında muhtarların talepleri alındı.
Toplantı da muhtarlara konuşan Başkan Esat Öztürk; “2020 yılı değerlendirip, taleplerinizi almak için bir araya geldik. 2019 yılında yapamadığımız projelerimiz oldu. Yapmayı çok istediğimiz ama zaman konusunda sıkıntı çektiğimiz çalışmalar oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşeceğiz. Bizim yapmayı arzu ettiğimiz projelerimizi kendilerine sunacağız. Sizde mahallenizdeki eksikleri dağıtımız talep formalarına yazın. Mahalle muhtarlarımızla çok iyi diyaloglarımız. Herhangi bir muhtarımızla gönül küslüğümüz yok. Biz belediye olarak, sizler de muhtarlar olarak mahallelerimize bir şeyler yapmanın gayreti içindeyiz. Bugün sizden aldığımız talepleri tasnif ederek, en kısa sürede yapmanın gayretine düşeceğiz. Rabbim bizi utandırmasın. Yukarı ve aşağı mahallelerimizde oturan vatandaşlarımız bizden, ilçe merkezine geldikleri zaman oturup dinlenecekleri bir yer talep etmişlerdi. Yazın sıcakta, kışın soğukta dolmuşların içinde beklememiz zor oluyor demişlerdi. Bu hem insani değil, hem de İslami değildi. Bu nedenle eski jandarma binamıza hanım kardeşlerimiz için dinlenme ve okuma salonu açtık. İnşallah bundan sonra orayı kullanacaklar. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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