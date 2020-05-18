Başkan Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında, 19 Mayıs 1919 gününün, Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiği, işgalci güçlere karşı başkaldırının başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklâl, ya ölüm” sloganıyla millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği büyük gün olduğu belirtti. Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadelenin, Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını dile getirdi.

Şahin mesajında, "Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur.İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir.Gazi Mustafa Kemal, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Bu sebeple, böylesine değerli bir övgü ve iltifata mazhar olan gençliğimizin de, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda kendisine düşen sorumluluğun bilincinde olması ve bu şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizin omuzları üzerinde yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla dosta güven, düşmana korku veren bir üslupla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

