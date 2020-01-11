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  4. Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis’te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis’te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis’te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis’te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Bitlis’te faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tarih ve kültür şehri ilimizde halkımızı bilgilendiren, vatandaşların talep ve beklentilerini yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan yerel basının bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inandığını belirtti. Başkan Geylani, “Gazetecilik toplumumuzda saygınlığı ve ağırlığı olan bir meslektir. Her mesleğin güzel yanlarının olduğu gibi zor yanları da var. Basın mensupları da mesleğin getirdiği tüm zorluklara rağmen, halkımızı haberdar etmek için zaman ve mekân gözetmeksizin çalışmaktadırlar. Gazetecilik gerek kentimizin gerekse ilimizin tanıtımı için dünyanın her yerine açılan kapı görevini üstleniyor. Şehrimizin gelişmesi ve ilerlemesi konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hizmet edeceklerine inandığımız bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ve il geneli görev yapan basın mensupları katıldı.

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