YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı için kutlama mesajı

Başkan Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı için kutlama mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, “Tüm komşularımın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; ilçemize, İstanbul’umuza, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.Başkan Yüksel yayımladığı mesajında, "Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin ortadan kalktığı, barışın birleştirici gücünün hâkim olduğu, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Sevdiklerimizle birlikte pandemi gerekliliklerini unutmadan bir araya geleceğimiz, güzel anılar biriktirerek kutlayacağımız bu bayramda, zorluk çekenlerimizi unutmamalı, yardımlarımızla kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı için kutlama mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, “Tüm komşularımın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; ilçemize, İstanbul’umuza, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Başkan Yüksel yayımladığı mesajında, "Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin ortadan kalktığı, barışın birleştirici gücünün hâkim olduğu, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Sevdiklerimizle birlikte pandemi gerekliliklerini unutmadan bir araya geleceğimiz, güzel anılar biriktirerek kutlayacağımız bu bayramda, zorluk çekenlerimizi unutmamalı, yardımlarımızla kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz. Bayramı bir fırsat olarak görerek birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günlere inancımızı yükseltmeliyiz. Böylesi anlamlı günlerde temelleri atılan ya da güçlenen birlik bağları kolay kolay bozulmaz.
Covid-19 sürecinin ilk günlerinden bu yana Kartal Belediyesi olarak salgınla mücadelede alınması gereken tüm önlemleri aldık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yaşadığımız zor günlerin ardından, yaraları birlikte yenilenerek sarıyoruz. Belediye olarak komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince hizmetinizde olacak"diye belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:51
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Tutuklanan Askerlerin Avukatlarından Açıklama

Tutuklanan Askerlerin Avukatlarından Açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.