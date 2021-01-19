Başkan Güder, çağrı merkezine gelen talepleri dinledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çağrı Merkezini ziyaret etti. Başkan Güder, gelen çağrılara da yanıt vererek vatandaşların taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve önerilerini en etkin ve en kısa sürede ilgili birimlere aktarmaya devam eden Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, bilgiler aldı. Çağrı merkezinde görevli tüm personel ile tek tek sohbet eden Başkan Güder, vatandaşlar tarafından ağırlıklı olarak gelen taleplerin hangi yönde olduğunu sordu. Personele, vatandaşların taleplerini dinlerken konunun çözümü noktasında daha ilgili ve hızlı olmaları gerektiği tavsiyesinde de bulunan Başkan Güder, tüm personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Çağrı Merkezi’nde Başkan Güder sürprizi

Çağrı koltuğuna geçerek 444 65 95 nolu numaraya gelen çağrıyı cevaplandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşın talebini dikkatle dinleyerek not aldı. Malatya geneli iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yaşadığı sorunu Başkan Güder’e aktaran çağrı sahibi, sorunun çözümü noktasında gösterilen hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti. Telefonun ucunda Başkan Güder’in olduğunu fark ettikten sonra şaşkınlığını gizleyemeyen çağrı sahibi, hizmetlerinden ötürü Başkan Güder’i tebrik etti. Gelen sorunu not alan ve çözümü için ilgili birim müdürüne talimatlar veren Başkan Güder, Malatya ve ilçe genelinde karla mücadele noktasında iyi bir sınav verdiklerinin de altını çizdi. Ekiplerin 7/24 sahada olduğunu vurgulayan Başkan Güder, karla mücadele ekibinde yer alan tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.