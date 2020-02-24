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Başkan Güder, Develi’yi ağırladı

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansına katılmak için Malatya’ya gelen Bekir Develi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.Sanatçı, sunucu, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi’yi makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bekir Develi kardeşimizi Malatya’mızda ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz.

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansına katılmak için Malatya’ya gelen Bekir Develi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Sanatçı, sunucu, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi’yi makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bekir Develi kardeşimizi Malatya’mızda ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Toplum tarafından kabul görmüş insanları toplum ile buluşturmak ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan oluyor. Hemşerilerimiz 2 - 3 yıldır Bekir Develi Beyi görmek istiyorlardı. Sağ olsun TÜGVA Başkanımız Mesut Demir Bey programı beraber yapalım dediğinde biz de memnuniyetle kabul ettik. Yaratılış gereği insanın unutma özelliği var. İyi ki de unutuyoruz. Çünkü bazı yaşanan olayları unutmasak sürekli insan zihninde canlı tutulursa insanın onunla yaşaması mümkün değil. Hatırlatmak insan olarak bizim bir birimize karşı görevimiz. Kendileri de Anadolu’yu geçmişten alıp günümüze güzel örneklerle taşıyacak. Anlattıkları dinleyenlere birer nasihat, hatırlatma olacaktır. İnşallah güzel bir söyleşi olur” ifadelerini kullandı.
Malatyalılar ile bir araya gelmenin keyif verdiğini ifade eden Bekir Develi, “Malatya’ya birkaç yıl önce yine gelmiştim. 2-3 yıl kadar ara verdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve TÜGVA’nın iş birliği ile Battalgazi gençleriyle Malatyalı gençlerimizle bir araya gelmek çok güzel” diye konuştu.

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