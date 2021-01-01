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Başkan Güder, yeni yıla sahada çalışanlarla birlikte girdi

MALATYA HABERLERİ  | 01.01.2021 15:07 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yılbaşı gecesi görevli olan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.Başkan Güder, beraberinde Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte 2020 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için İnönü Üniversitesi Elazığ-Malatya yolu Uygulama Noktasında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret etti.

Başkan Güder, yeni yıla sahada çalışanlarla birlikte girdi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yılbaşı gecesi görevli olan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.
Başkan Güder, beraberinde Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte 2020 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için İnönü Üniversitesi Elazığ-Malatya yolu Uygulama Noktasında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret etti. Polis memurlarının çay ikramını geri çevirmeyen ve ikramı ise kendi elleriyle yapan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, Polis memurlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ettiler.
Güder ve beraberindekiler daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek personelin yeni yıllarını kutladılar. Milli ve manevi değerlerden kopmadan 2021 yılının insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bundan sonraki süreçte de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin. Sağlıkla, sıhhatle, çocuklarınızla, anneniz ve babanız ile birlikte nice güzel yıllara ulaşmayı sizlere rabbim nasip eylesin. Kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Güder ve beraberindekiler ile daha sonra Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde doğan, 2021 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelerin sevinçlerine ortak oldular.

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