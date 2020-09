Başkan Güder’den gençlik vurgusu

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “AK Parti siyasi bir okul gibidir. Gençlik kolları da bu okulun ilk ayağıdır” dedi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz Mart ayında göreve atanan AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Battalgazi ilçesindeki AK gençliğin saha çalışmaları ile ilgili Başkan Güder’e bilgiler veren Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, gençliğe vermiş oldukları desteklerden ötürü Başkan Güder’e teşekkür etti. Başkan Güder ise gerçekleştirilen ziyarette AK gençliğe tavsiyelerde bulundu.

“Başkanımız Osman Güder , her daim yanımızda olmuştur”

Gençliğin her daim yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini sunan AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, “Bugün çok kıymetli büyüğümüz ve Belediye Başkanımız Osman Güder’i yol arkadaşlarım ve dava arkadaşlarım ile birlikte ziyaret ediyoruz. Yıllardır partimizin birçok kademesinde görev almış ve mücadele vermiş bir büyüğümüzü ziyaretten onur duyuyoruz. Partimiz ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımız her daim bizim ve gençliğin yanında olmuştur. Sizin emeklerinizin olduğu sürece biz gençlerin varlığı daim olacaktır. Bizim davamız Habil ile Kabil’den öteye gelen bir davadır. Bizler inşallah son nefesimizi verene kadar Habil’in yolunda olmaya devam edeceğiz. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olmak için son nefesimize kadar mücadelemizi vereceğiz” şeklinde konuştu.