Başkan Güder’in kentsel dönüşüm müjdesi

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün Malatya için bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu belirterek, Cezmi Kartay Caddesi, Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve Sarıcıoğlu Mahallesinin de içinde olduğu alanlarda kentsel dönüşüm çalışması planladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftaki Malatya ziyaretinde konuyla alakalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde öncü olmak istediklerini dile getirdi. Kentsel Dönüşüm ile sadece bireylerin değil tüm Malatya’nın kazanacağının altını çizen Başkan Güder, ilçenin kanayan yarası olan Cezmi Kartay Caddesi, Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve Sarıcıoğlu Mahallesinin de içinde olduğu alanlarda kentsel dönüşüm çalışması planladıklarını söyledi.

Güder: “Cezmi Kartay Caddesine hak ettiği değeri kazandıracağız”

‘Durmak yok yola devam düsturuyla’ hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kentsel dönüşüm, Malatya’mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede bu dönüşüm büyük aciliyet arz etmekte. Bunlardan bir tanesi Cezmi Kartay caddesidir. Depremden sonra bu caddede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 1 ve 2. Etap diye belirtmiş olduğumuz yani 1. Etap 10 dönüm, bu 10 dönümü de tarif ederken bir taraf Cezmi Kartay Caddesi, diğer tarafı Akpınar Meydanı, diğer tarafı da Arslantepe Caddesinin içerisinde bulunduğu ada parsel üzerinde bir dönüşümün yapılması teklifini kendisine götürmüştük. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Malatya ziyaretinde bu konuyu tekrar uzunca görüştük. Daha sonra Bakanımız 2 etabı da birlikte değerlendirmek gerektiğini ve 19 dönümlük bir alanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. İnşallah hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapacağı katkı ile bu çalışmaya başlayacağız. Kışla Caddemiz nasıl Malatya için önemli bir cadde ise elbette Cezmi Kartay’ımız vatandaşlarımız için büyük önem arz eden bir cadde. Fakat bu caddedeki yapılaşmalardan dolayı gerekli önemi alamamış. Nasıl ki Yeni Cami’nin önündeki caddemiz büyük işlev görüyorsa, inşallah Cezmi Kartay Caddesi’nde yapacağımız çalışmalarla hak ettiği değeri caddemize kazandıracağız. Bence o bölge Malatya’nın kanayan yarası. Bu kanayan yaraya Bakanımızın parmak basarak kentsel dönüşümüne destek vermesi bizim için önemli bir durum. Şunu belirtmek isterim ki; Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ‘Durmak Yok Yola Devam’ parolasıyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.