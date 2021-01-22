YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek

Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek

22.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Evci Mahallesinde internet modeminden kaynaklanan yangın sonucu evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Evci Mahallesinde internet modeminden kaynaklanan yangın sonucu evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret etti. Başkan Gültak, evin bakım onarım çalışmaları için ilgili birimlere talimat verirken, kullanılamaz hale gelen eşyalarla ilgili destek sözü de verdi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan Evci Mahallesinin Dağılgan mevkiindeki bir evde, internet modeminden çıkan yangın, kısa süre içinde evin belli bir kısmını etkisi altına almıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Bakkaylı ailesine ait ev büyük ölçüde zarar görmüştü.
Olayın ardından ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yangın mağduru Bakkaylı ailesine destek vermek ve yaralarına merhem olmak için hemen harekete geçti. Başkan Gültak; evin kapı, pencere, çatı, boya gibi onarımlarının yapılması için ilgili belediye birimlerine anında talimat verdi.
Aileye; mobilya, beyaz eşya yardımında bulunmaları için bazı iş insanlarıyla da telefonla görüşen Başkan Gültak, “Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Allah, insanlarımızı beterinden korusun. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen çeşitli ev eşyaları da mevcut. Bu eşyalarının yenilenmesi için de personel arkadaşlarımız ailemiz ile hemen bugün görüşecek. Bu soğuk kış günlerinde hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmasını, mağdur olmasını asla istemeyiz. Biz iyi gününde de kötü gününde de insanlarımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek, ailemize her türlü yardım elini uzatacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
12:58
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde

MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde

Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: "Radyo Tiyatrosu"

Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: "Radyo Tiyatrosu"

Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı

Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı

Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu

Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.