Başkan Gümrükçü’den otobüsle bayram kutlaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle Çiğli’nin caddelerini üstü açık otobüsle gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Çiğli halkı da bando eşliğinde Çiğli’nin tüm mahallelerini dolaşan Başkan Gümrükçü’ye kırmızı beyaza bürünen balkonlarından ellerinde bayraklarla eşlik etti. Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Çiğli halkı, bayram coşkusunu balkonlarına taşıdı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye meclis üyeleriyle birlikte üstü açık otobüsle Çiğli’nin tüm mahallelerini gezerek, balkon ve pencerelerini Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Gümrükçü, otobüs gezisine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 1920 yılına vurgu yapmak amacıyla saat 19.20’de başladı. İçinde bulunduğumuz yıl 2020’ye gönderme yapmak üzere saat 20.20’de sona ermesi planlanan gezi halkın coşkusu nedeniyle saat 22.20’de tamamlanabildi. Çamdibi Bandosu’nun çaldığı coşkulu marşlarla Çiğli’yi karış karış gezen Başkan Gümrükçü, mahallelerde coşku seliyle karşılandı. Balkonlarından ellerinde salladıkları bayraklarla bayram coşkusuna ortak olan başta çocuklar olmak üzere Çiğlililerin bayramını kutlayan Başkan Gümrükçü, Çiğli halkına seslenerek, “Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımızın ve tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Yaşasın cumhuriyet; yaşasın ulusal egemenlik” dedi. Başkan Gümrükçü TBMM’nin 100. yıl nedeniyle tüm Türkiye’yi saat 21.00’de okumaya çağırdığı İstiklal Marşı’nı, Yakakent Mahallesi sakinleriyle birlikte söyledi. İstiklal Marşı, balkonlarını dolup taşıran vatandaşlarla birlikte büyük heyecanla okundu. Gezi sonrası Başkan Gümrükçü meclis üyeleriyle birlikte belediye binasının üzerine yansıtılan lazer gösterisini izledi. Çiğli halkının ilgiyle izlediği Atatürk, Türk bayrağı, Türkiye haritası gibi çok sayıda lazer görüntüsü adeta görsel bir şölene dönüştü.

“Bu bayram çok anlamlı”

23 Nisan’ın bu yıl 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Bu bayramda maalesef kimse sokağı çıkamadı, biz de böyle olunca bayramı mahallelere, caddelere taşıdık. Kalbimiz her zaman Çiğli halkıyla birlikte. Bu yıl salgın nedeniyle görkemli kutlamalar yapamadık ancak inanıyorum ki 23 Nisanlarımızı coşkuyla kutlayacak çok yıllarımız olacak. Bu vesileyle ulusal egemenliğimizi bizlere armağan eden başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yol arkadaşları ve ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

