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Başkan Gümüş, “30 Ağustos ulusal egemenliğe dayanan bir destandır”

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zaferi ile Türk ulusunun çağdaş bir devlete ve aydınlık güzel günlere kavuştuğunu söyledi.Türk halkının özgür ve bağımsız yaşama cesaret ve kararlığını tarih boyunca her süreçte gösterdiğini ifade eden Başkan Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:“30 Ağustos tarihi, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde temeli ulusal egemenliğe dayanan bir kahramanlık destanıdır.

Başkan Gümüş, “30 Ağustos ulusal egemenliğe dayanan bir destandır”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zaferi ile Türk ulusunun çağdaş bir devlete ve aydınlık güzel günlere kavuştuğunu söyledi.
Türk halkının özgür ve bağımsız yaşama cesaret ve kararlığını tarih boyunca her süreçte gösterdiğini ifade eden Başkan Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“30 Ağustos tarihi, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde temeli ulusal egemenliğe dayanan bir kahramanlık destanıdır. Türk Ulusu, Atatürk’ün önderliğinde, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelen girişimlere karşı onurlu bir direniş başlatmış, tüm bireyleriyle bağımsızlık ve özgürlük kararlılığını ortaya koymuştur. Kazanılan tarihi zafer ile de demokratik, lâik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum”

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