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Başkan Gümüş seyahat acentası yetkililerini ağırladı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Muğla Tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentesi Birliği (TÜRSAB) yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) destekleri ile İzmir, Denizli ve Aydın’dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde Kerimoğlu Eyüp Efe’nin vurulduğu evde ağırlandı.Acente temsilcileri için Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen kokteylde kafileyle bir araya gelen Başkan Gümüş, Menteşe’nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Menteşe coğrafi anlamda Muğla’nın tam ortasında.

Muğla Tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentesi Birliği (TÜRSAB) yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) destekleri ile İzmir, Denizli ve Aydın’dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde Kerimoğlu Eyüp Efe’nin vurulduğu evde ağırlandı.
Acente temsilcileri için Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen kokteylde kafileyle bir araya gelen Başkan Gümüş, Menteşe’nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Menteşe coğrafi anlamda Muğla’nın tam ortasında. Muğla’nın kalbi Menteşe’nin tarihi M.Ö. 3 bin yıllarına kadar dayanıyor. Az önce tarih boyunca kendiliğinde oluşmuş doğa harikası Damla Deresini ziyaret ettiniz. Ondan önce de adına türküler yakılmış Ormancı Türküsü’nün yaşandığı Belen Kahvesini gezdiniz. Akşam da Türkiye’nin tek inilen yaylası olan Karabağlar Yaylası’na geçeceğiz. Yarın 400’e yakın tescilli evi ile Saburhanemizi, tarihi sokaklarımızı, Arastamızı, han ve hamamlarımızı, tarihi yapılarımızı Rum ve Muğla evlerimizi gezeceğiz. Şuan bulunduğumuz evde Kerimoğlu Eyüp Efe’nin vurulduğu ev. Gördüğünüz gibi Menteşe her köşesinde hikâyesi olan tarih, kültür ve doğa harikası bir kent” dedi.
Başkan Gümüş Muğla İnfo Gezi Turu ile yerli ve yabancı turistlerin alternatif turizm destinasyonlarına ve lokasyonlarına yönlendirilmesi, kültür ve gastronomi turizminin canlandırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Paydaşlarımız ile birlikte pandemi döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün sizlerle birlikteyiz. 3 gün sürecek bu gezi boyunca kentimizin tarihi, kültürel ve doğa harikası lokasyonlarını gezip göreceksiniz. Size bu süreçte çok iş düşüyor. Çünkü burayı yerli ve yabancı turistlere anlatacak, tanıtacak olan, onları buraya çekecek olan sizlersiniz. Bu gezinin kentimizde alternatif turizmin canlanması adına çok önemli olacağını düşünüyorum. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz” dedi.
Başkan Gümüş’ün konuşmasının ardından araştırmacı - yazar İlker Altınsoy Kerimoğlu Eyüp Efe’nin hüzünlü hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Muğlalı yerel sanatçı İbrahim Ethem Yağcı da sazıyla- sözüyle eşlik ederek, Kerimoğlu Türküsünü söyledi.

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