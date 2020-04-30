Başkan Günel, 1 Mayıs mesajı yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

1 Mayıs’ın yüzyıllardır süren hak arama mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, kutlanmaya başlandığı 1890 yılından itibaren barışa, özgürlüğe ve adalete çağrı yapan bir bayram olmuştur. Eşit ve adil bir dünya özlemi taşıyan 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin yüzyıllardır sürdürdüğü hak arama mücadelesinin sembolüdür. Yıllardır meydanlarda büyük bir coşku içerisinde kutlanan, emekçilerin taleplerini dile getirdiği 1 Mayıs, bu yıl ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacaktır. Bu salgın bizlere emeğin en yüce değer olduğunu ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Nasıl ki dünyada her şey emeğin ürünüyse, küresel salgınla mücadelenin kahramanları da emekçilerdir ve kuşkusuz ki geleceğe güvenle bakabildikleri güzel bir yaşamı hak etmektedirler. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, omuz omuza, yürek yüreğe kutlayacağımız nice 1 Mayıslarda buluşmak temennisi ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum “



