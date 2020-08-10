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Başkan Günel, EMARÇEB encümen üyeliğine seçildi

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı ÖmerGünel, Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin (EMARÇEB) Encümen üyeliğine seçildi.Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini tek çatı altında toplayarak bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip, çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla kurulan EMARÇEB’in 2020 yılı 1’inci Olağan Meclis Toplantısı Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı.

Başkan Günel, EMARÇEB encümen üyeliğine seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı ÖmerGünel, Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin (EMARÇEB) Encümen üyeliğine seçildi.
Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini tek çatı altında toplayarak bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip, çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla kurulan EMARÇEB’in 2020 yılı 1’inci Olağan Meclis Toplantısı Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Birliğin üyesi olan belediyelerde çevreye duyarlı, demokratik katılımcı, saydam, hesap verebilir, hizmetlerde verimlilik ve kaliteyi esas alan yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba gösteren EMARÇEB’in Adrina Termal Otelde gerçekleşen meclis toplantısında küresel ölçekteki çevre sorunları ile iklim değişikliğinin doğal hayata olan etkileri ele alındı. Korona virüs salgını nedeniyle 3 ay gecikmeli olarak toplanan mecliste yapılan oylamada ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, encümen üyeliğine seçildi. Denizli Babadağ Belediyesi, İstanbu lBüyükçekmece Belediyesi, Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi, Kırklareli Vize Belediyesi, Manisa Saruhanlı Belediyesi ile Tekirdağ Şarköy Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.
Çevre ve çevre sağlığı konusunda görev yapan ve hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile de iş birliği yaparak hizmet projeleri üretmeyi amaçlayan EMARÇEB’e üye 42 belediye bulunuyor.

Başkan Günel, EMARÇEB encümen üyeliğine seçildi

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