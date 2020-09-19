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Başkan Günel okullara 10 bin çocuk maskesi dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlatıp öğrenciler için çocuk maskesi dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlatıp öğrenciler için çocuk maskesi dağıttı. Çalışma sayesinde okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirildi.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak için gerekli olan tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, koronavirüs ile mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), 21 Eylül’de ders başı yapacak olan okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencileri için ilçe genelindeki 23 okulda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. 150 kişiden oluşan TİM özel ekibi, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, sınıf, koridor ve tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Çalışmanın eğitim dönemi boyunca sık sık tekrar edileceği belirtildi.
Pandemi sürecinde Kuşadası Belediyesi’nin salgın hastalığa karşı halk sağlığını korumasında amiral gemilerinden olan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise okul müdürlerine toplam 10 bin çocuk maskesi teslim etti. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiği çocuk maskelerini teslim alan okul müdürleri Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Kuşadası’nda eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.

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Efes Eczanesi
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