Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Mobil Ofis Hizmet Aracı ile son durağı Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahalleleri oldu. “Belediye başkanının makamı sokaklardır” anlayışı ile her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanak yağışın etkili olduğu alanları ziyaret ederek esnafın ve mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Ömer Günel, son olarak Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak Mahalleleri’nde vatandaşlarla buluştu. Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Soğucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozok, ve Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı’dan bilgi alan Başkan Ömer Günel’e Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çengel, Özgür Batçıoğlu, Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol, Emre Fazlılar, birim müdürleri ile İYİ Partili ve CHP’li ilçe yöneticileri eşlik etti. Geçtiğimiz hafta sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalarla bölgedeki altyapı sorunlarının 2021 yılında tamamen çözüleceğini belirtti.