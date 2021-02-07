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Başkan Günel, turistik çarşılardaki çalışmaları denetledi

07.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, pandemi ile geçen 2020 yılının ardından yeni sezonu kente yakışır bir şekilde karşılamak için turistik çarşılarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, pandemi ile geçen 2020 yılının ardından yeni sezonu kente yakışır bir şekilde karşılamak için turistik çarşılarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kuşadası’nda, kentin turistik çarşılarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Altı noktada 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarda, 4 farklı kurum iş birliği ve uyum içerisinde mesai harcıyor. Üç ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında ekipler, bölgedeki alt yapı işlerinin yüzde 80’inden fazlasını tamamladı. Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay Sokak’ta devam eden taş döşeme işlemi Sevgi Sokak’ta sona erdi. Büyük kısmı betonla kaplanan Kahramanlar Caddesi’nde çok yakın zamanda doğal taş döşeme işlemine başlanacak. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda da çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte turistik çarşılara toplam 30 bin metrekarelik doğal taş döşenmiş olacak.
Esnaftan teşekkür
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılardaki alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının geldiği son aşamayı yerinde inceledi. Belediye Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği alan incelemesinde, Belediye Başkanı Ömer Günel, saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnaf ile dükkanların dış cephe giydirmesi hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, çalışmaların çok kısa zamanda tamamlanacağını müjdeledi. Çarşı esnafı ise yenileme çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Günel’e teşekkür etti.
“ Dış cephe boyalarını biz yapağız “
Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen programa uygun olarak devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda ekonomin can damarı olan çarşılarımızdaki yenileme işlemi tamamlandığında yerli ve yabancı turistler hayran kalacak. Dükkanların dış cephe boyalarını da biz yapacağız. Böylece esnafın üzerinden önemli bir yükü de almış olacağız” diye konuştu.

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