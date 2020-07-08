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Başkan Güngör: "Kılavuzlu Millet Bahçesi hayırlı olsun"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu’da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını belirterek, “Kahraman şehrimize hayırlı olsun” dedi.Başkan Güngör, şehrin batı girişinde, Tarihi Ceyhan Köprüsü’nün kuzeyinde 265 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi.Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin Kahramanmaraş’ın yanı sıra bölge insanına da hitap edeceğini kaydeden eden Başkan Güngör, “Kılavuzlu ve Hasancıklı mahallelerimize yapacağımız Kılavuzlu Millet Bahçesi sosyal donatıları ile birlikte 265 bin metrekare alanda kurulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu’da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını belirterek, “Kahraman şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Güngör, şehrin batı girişinde, Tarihi Ceyhan Köprüsü’nün kuzeyinde 265 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin Kahramanmaraş’ın yanı sıra bölge insanına da hitap edeceğini kaydeden eden Başkan Güngör, “Kılavuzlu ve Hasancıklı mahallelerimize yapacağımız Kılavuzlu Millet Bahçesi sosyal donatıları ile birlikte 265 bin metrekare alanda kurulacak. İçerisinde göl restoran, spor alanları, Osmanlı bahçesi, amfi, çiçek bahçeleri, köprüler, cami ve kafeler gibi alanlar yer alacak. Şehrimize kazandırılacak olan bu yatırımdan dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve diğer ilgililerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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