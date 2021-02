Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

“Malatya her açıdan ilerliyor”

Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, “Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımlarını geziyoruz. Şu anda Fuar alanındayız burası tabiatla iç içe mükemmel bir alan. Büyükşehir Belediyesi birçok projeyi hayata geçiriyor. Yemek ve Ekmek Fabrikası temelleri atılmış. Bu hizmetler Malatya halkı için çok önemli. Olası bir doğal afette halkımızın yemek ve ekmek ihtiyacı buradan karşılanır. Sayın Selahattin Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya’da çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Malatya her açıdan ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Arapgir İlçesi Yukarı Körünge Mahallesi Muhtarı Coşkun Gömünç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Belediye hizmet ve yatırımlarını geziyoruz. Malatya gelişiyor, çok güzel hizmetler var. Başkanımızın ekibi de çok iyi. Her zaman sorunlarımızla ilgileniyorlar. Mahallemizin asfaltı yüzde 90 oranında tamamlandı. Kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları tamamlandı. Başkanımıza güveniyoruz çok güzel bir gezi oldu. İlçelerimize de geziler düzenlenirse muhtarlarımızı bizler de misafir ederiz” dedi.

Battalgazi İlçesi Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, “Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri muhtar arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Ben tebrik ve takdir ediyorum. Özellikle Hayır Çarşısı’na Rahmetli Vahap Küçük isminin verilmesini takdirle karşılıyorum. İnsani anlamda Malatya markasıydı. İnşallah anısı Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla bizimle beraber yaşayacak diye düşünüyorum. Diğer hizmetleri de gezdik bu anlamda Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum ” dedi.