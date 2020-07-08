Başkan Gürkan, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Malatya’da şehit yakınları, gazi ve aileleriyle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sizler başımızın tacısınız” dedi.

Özel bir kafede düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ile Şehit aileleri, Gaziler ile yakınları katıldı. Şehit ve Gazi ailelerine yakın ilgi gösteren Başkan Gürkan, sohbet etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Gürkan, “Şehitlerimiz bu vatan için canlarını verdi, kanlarını döktüler; Gazilerimiz uzuvlarını verdiler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz böyle yaptığı için şehirlerimiz, sokaklarımız cıvıl cıvıl. Biz bunun farkındayız ve fevkindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, Şehit ve Gazilere toplum olarak daima minnettar olduğumuzu belirterek, onların ailelerinin de özel bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan, Şehit ve Gazi ailelerine yönelik olarak, “Sizler gönlümüzün en güzel yerindesiniz ve başımızın tacısınız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.

