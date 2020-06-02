Başkan Gürkan’a Şahnahan’da çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesine bağlı Şahnahan Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sonrası kazdığı bütün yolları asfaltladı. 15 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla mahallenin yol problemi ortadan kaldırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan’a Şahnahan Mahallesine yapmış olduğu ziyarete Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle, Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek’te eşlik etti.

Malatya’nın her yerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye hizmetlerinin hiçbir siyasi beklenti olmaksızın insan odaklı olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürkan, “Şahnahan Mahallemizde 61 kilometre içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yaparak altyapı sorununu ortadan kaldırdık. Bu çalışmaları yaparken yollarımızın büyük kısmı tahrip oldu. Üst yapı çalışmaları kapsamında mahallemizin bütün yollarını asfaltladık. 15 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaptık. Malatya’nın 717 mahallesinde biri olan Şahnahan Mahallemize yaptığımız bu yatırımların bedeli yaklaşık 30 milyon TL Mahalle sakinlerimizin yapılan hizmetleri takdir etmesi bizlerin azmini artıyor. Gayretlerimizi anlamlandırıyor” dedi.

Şahnahan Mahallesinin çok dağınık bir yapıda olduğunu belirten Muhtar Mehmet Şimşek de, “Birkaç ay öncesine kadar altyapı ve üst yapı sorunlarımız vardı. Su, kanalizasyon ve doğalgaz yıllardır beklediğimiz, özlediğimiz hizmetlerdi. Bu sorunlarımız ortadan kalktı. Bozulan yollarımız bir bir yapılarak, nezih bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

