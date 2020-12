Gökova Körfezi’nde sit statülerinin değiştirilip imar planının revize edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Başka Gökova yok. Ucu açık ve kapsamı belirsiz planlarının iptali için her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Doğasıyla ünlü Akyaka’yı da içine alacak şekilde yapılan yeni düzenlemeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün itiraz etti. Planların iptali için hukuki süreci başlattıklarını belirten Gürün, “Gökova Körfezi’nde yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü mücadelemizi sürdürüyoruz" diyerek ’Kıyı kanununa aykırı olduğunu ileri sürdüğü düzenlemelerin olduğunu, alt ve üstyapılarını kendilerinin yaptığı ve yapacağı alanlar için neyin düşünüldüğünü bilmediklerini iddia etti.

Başkan Gürün “Başka Gökova yok. Gökova Körfezi’nde yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü mücadelemizi sürdürüyoruz. Bununla ilgili gerekli davalarımızı açtık. Bakanlık bizden bir takım konularda görüş istese de genellikle görüşlerimiz doğrultusunda olmayan kararlar alıyor. Muğla olarak her geçen gün yeni kararlarla karşılaşmaya devam edeceğiz sanırım” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün “Akyaka; özel çevre koruma bölgesinde yer alıyor. Doğal ve ekolojik yapısı ile korunması gereken özellikli kentsel alanlarımızdan biri. Yapılan planlama ile özel proje alanları, yat limanı, 154 hektar alanın yeniden planlanması gibi ucu açık bir planlama yapılmış. Yat limanı denilerek hangi büyüklükte bir limanın düşünüldüğü belli değil. Bu yatların bağlanacağı alanın bir doğa harikası olan Kadın Azmağına vereceği zararın hesaba katılmadığını görmekteyiz. Ayrıca harita üzerinde Özel Proje Alanı 1-2 olarak belirtilen ve ilerleyen süreçte nereye evrileceği öngörülemeyecek kadar belirsiz bir alan mevcut. Belirsiz, güvensiz, kıyı kanuna aykırı düzenlemelerin olduğu, yerel yönetimlerin elini kolunu bağlayan, alt ve üst yapılarını bizim yaptığımız, yapacağımız alanlar için neyin düşünüldüğünü bilmediğimiz bir koruma planı. Bu bölgede yaşayan bir çok ailenin de bu belirsizlik içerisinde mağdur olacağını düşünüyorum. Askıda itiraz ettiğimiz bu koruma amaçlı imar planı olduğu şekilde kabul edildiği takdirde hukuk çerçevesinde itirazlarımızı, mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.