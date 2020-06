Başkan Gürün: Salgını fırsata çevirmek için özel bir konumdayız

Muğla Tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentesi Birliği (TÜRSAB), Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası destekleri ile düzenlenen Muğla tanıtım gezisi turuna katılan seyahat acentesi temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından verilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Gürün: “Ege Bölgesindeki 10 ili birlikte düşünüp birlikte kalkındırmamız gerekiyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, acente temsilcilerine yaptığı konuşmada, “Bugün buruda bulunan bileşenler fevkalade önemli. Çok özel bir dönemde bir araya geldik. Bu birliktelik Ege Bölgesinin önemli bir kısmını kapsayarak düzenlenmeye çalışıldı. Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon ve İzmir. Ege Bölgesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ege Bölgesinde ki 10 ili birlikte düşünüp birlikte kalkındırmamız gerekiyor. Eğer bu büyük haritayı kaybedersek herkes kendi küçük gücüyle varabildiği mesafe maalesef küçük oluyor. Ege Bölgesini kapsayan illeri bütünüyle düşünürsek her konuda farklı iller farklı üstünlükleriyle çok önemli kültürel, ekonomik ve siyasi bir güce sahip. Bu gücün içerisinde ön önemli faktörlerden birisi turizm. Muğla kendi içerisinde çok önemli değerlere sahip” dedi.

Önümüzdeki yılların en önemli trendi kültür turizmi

Bundan sonra tarih olarak baktığımızda koronadan önce koronadan sonra olarak bu süreci böyle yaşanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün “ Bundan sonra yaşayacağımız şeyler, gelişmeler ve dönüşmeler daha önceki dönemle asla aynı olmayacak. Çoğu sektörler yok olacak. Yeni sektörler doğacak. Turizm bunun dışında mı kalacak? Kesinlikle değil. Hatta turizm bu konuda etkilenen ve dönüşmesi gereken en önemli sektörlerden birisi olacak. İnsanların tatil yapma alışkanlıklarında çok radikal değişiklikler olmaya başladı. Çok daha farklı değişikliklerde olacak. Otel ve her şey dahil turizmi kendisini süratle evirmesi lazım. Önümüzdeki yılların en önemli trendi kültür turizmi. Doğa turizmi. Şuanda Muğla’da beklediğimiz turizm hareketinde ki en önemli şey çok farklı ve özgür olan yat turizmi. Mavi yolculuk. Yat turizminde Temmuzdan sonra ciddi bir artış olacak. İnsanlar otel kalabalığı olmayan evleri tercih ediyorlar. Kamp turizmi gelişiyor. Karavan ve kamp turizmi daha çok gelişecek” şeklinde konuştu.

“Geleceğin kültür turizminde yerimizi alacağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün “Her sektörün, her mesleğin olduğu gibi şuan burada bulunmamızın nedeni olan turizmle ilgili de radikal kararlar almamız ve geleceği bunu bir fırsat bilerek yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Biz gelecekte turizmi nasıl evirmemiz lazım değiştirmemiz lazım, yeni beklenti ve psikolojiye göre nasıl bir turizmi pazarlamamız ve pazarlamanız lazım. Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için çok büyük şansa sahibiz. Çok önemli ve kültürel, mitolojik değerlere sahibiz. Sadece deniz kum ve güneş ile kesinlikle geleceğe doğru ve emin adımlarla yürümemiz mümkün değil. Muğla’nın sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu korona felaketini fırsata çevirmek için çok özel bir konumdayız. Geleceğin kültür turizminde yerimizi alacağız” dedi.