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Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ramazan Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Dünyanın ve Türkiye’nin korona virüs salgını nedeni ile farklı günlerden geçtiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu yıl iftarların kalabalıklardan uzak aile içinde, bayramında sokağa çıkma yasağı ile geçeceğini ama tüm bunların Ramazan’da paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın önüne geçemeyeceğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Ramazan ayı sevgiyle, hoşgörüyle bir araya geldiğimiz, komşularımızla birlikte iftar yaptığımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Dünya ve ülkemiz belki de ilk defa korona virüs salgını nedeni ile kalabalıklardan uzak, iftarların sadece evlerde yapıldığı, tedbirli, kısıtlamalı bir Ramazan ayı geçirdi. Sevdiklerimizi, çevremizi korumak için sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bugünlerde vatandaşlarımız, Büyükşehir ailemiz yine de Ramazan ayının getirdiği yardımlaşma, dayanışma duygularını en üst seviyede yerine getirdiler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oldular. Bizleri bir arada tutan en önemli duygu olan sevgiyle, hoşgörüyle ve güler yüzle bir Ramazan ayını geride bıraktık. Tüm Türkiye olarak Ramazan Bayramı’nda salgın tedbirleri nedeni ile evlerimizde olacağız. Sabırla bugüne kadar başarıyla uyguladığımız bu tedbirlerden sonra güzel günlerin geleceğinden eminiz.
Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sevdiklerimiz bir telefon araması kadar bizlere yakın. Bu bayram sosyal mesafeler aramıza girse de sevgiyle birbirimize ulaşacağımız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemesek de sesimizle onların yanında olacağımız, sevdiklerimizle mutlu, umutlu, sağlık dolu bir bayram geçirmenizi diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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