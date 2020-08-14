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Başkan Gürün’den Çağrı Merkezi’ne ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Vatandaşların en iyi hizmeti alması ve herhangi bir aksama veya talep durumunda yetkililere hemen ulaşabilmesi için kurulan, vatandaşlara kesintisiz 7/24 hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 2020 yılı içerisinde 329 bin 546 arama geldi.

Vatandaşların en iyi hizmeti alması ve herhangi bir aksama veya talep durumunda yetkililere hemen ulaşabilmesi için kurulan, vatandaşlara kesintisiz 7/24 hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 2020 yılı içerisinde 329 bin 546 arama geldi. Büyük bir özveri ile çalışan Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çağrı merkezi çalışanlarının belediyelerin görünmeyen ama en önemli hizmet sağlayıcıları olduğunu söyledi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.
2020 Temmuza kadar 329 Bin 546 çağrı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 Çağrı Merkezi 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlardan gelen talepleri alıyor. En kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirip takibi yapılıyor. 2020 yılı başından bugüne toplam 329 bin 546 aramaya cevap veren Çağrı Merkezi sadece haziran ayında 49 bin 550, Temmuz ayında da 71 bin 586 aramaya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek kayıt altına alıp gerekli mercilere ulaştıran Çağrı Merkezi daha sonra da işlem hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin sadece Muğla’da yaşayan vatandaşlar tarafından aranmadığını Türkiye’nin birçok şehrinden gelen aramalara cevap verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çağrı merkezi çalışanlarının belediyelerin görünmeyen ama çok önemli hizmet sağlayıcıları olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Yenilikçi teknolojiler ve gelişen hizmet ağıyla bilgiye ulaşma çok kolaylaştı. Vatandaşlarımıza hizmet götürürken yüz yüze iletişim yanında onların bize direkt ulaşması için mobil olarak da 7/24 hizmet veriyoruz. Günün her saatinde arayabilecekleri, taleplerini söyleyebilecekleri birimimiz 444 48 01 Çağrı Merkezi’miz. Herhangi bir konuda çağrı merkezimizi arayan vatandaşın talebi alınarak gerekli birimlere aktarılıyor. Vatandaşımızın ismi, kaçta aradığı, hangi konuda aradığı sisteme kaydedilerek gerekli çalışmalar yapılıyor. Birimlerimizden gelen vatandaşımızın talebi ile ilgili bilgi olumlu ve olumsuz da olsa vatandaşımıza dönüş yapılarak bilgilendirme yapılıyor.
Büyükşehir Çağrı Merkezi’miz sadece Muğla’da yaşayan hemşehrilerimiz tarafından değil Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlarımız tarafından da aranıyor. Örneğin yerel tohum konusunda yapılan çalışmalarımızı takip eden vatandaşlarımız bizlere çağrı merkezimiz vasıtası ile ulaşarak tohum taleplerini ilettiler. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük bir özveri ile çalışan, belediyelerin görünmeyen ama en önemli hizmet sağlayıcıları olan, alanlarında uzman çağrı merkezimizi çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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