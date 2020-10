Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemlerinin ilde yapılmaya kalkılan ve yarım bırakılan işler olduğunu söyledi.

10 madde halinde sorunları sıralayan İlhan sözlerine söyle devam etti: “Van çevreyolu 10 yıldan fazla süredir yapımına başlanmış yarım bırakılmış ve her ay farklı şekillerde söz verilmiş netice olarak yarım kalmıştır. Van Şehir Stadyumu defalarca söz verilmiş portatif tribünler yapılmış ve bir türlü yeni stadyum noktasında adım atılmamıştır. Van şehirlerarası otobüs terminali bir türlü yenilenmemiş yanı başına ek bina yapılarak çözüm üretilmeye çalışılmış sonuç olarak şehrimize yakışmamaktadır. Şehrimizin en merkezi noktasında Van City adında bir AVM yapılmış ve işlevsiz bir hal almış hali hazırda satışa çıkarılması gündeme getirilmiştir. Van Kent Meydanı yapılacak diye tarihi Van Müzesi yıkılmış, projeye başlanmış ve her ne hikmetse bu proje de neticelendirilmemiş sözler havada kalmıştır. Van’ımızın merkezinde otopark adı altında devasa bina yapılmış faaliyete geçmeden defalarca tadilat yapılmış en sonunda bir ucube olarak şehir merkezinde kalmış milyonlarca para heba edilmiştir. Van İskelesi insanların ailecek vakit geçirdiği nefes aldığı bir yerken bir anda yıkılmış yarım yamalak bırakılmıştır. Van Adliye Lojmanları yapılmış bir gün bile kullanılmadan harabeye dönüşmüştür. Van Kent Müzesi yapılacak diye devletin kesesinden toplantılar tertip edilmiş netice olarak hiç bir şey yapılmadan proje askıya alınmıştır. Valilik karşısında bulunan tekel binası için defalarca söz verilmiş hiç bir adım atılmamıştır. 10 başlıkta hatırlattığımız yarım yamalak işler aslında daha da fazladır fakat görmekteyiz ki gelinen nokta da Van ve Erciş’e iki iş yapılmış ve her ikisi de dört dörtlük tamamlanmıştır. Birisi Van F Tipi Cezaevi ikincisi Erciş Cezaevidir. Eğer bu şehre hizmet olarak cezaevlerini layık görüyorsanız söyleyecek sözümüz yoktur".