Başkan İlhan’dan Kurban Bayramı mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı Özay İlhan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan, mesajında, "Dünya genelinde ve ülkemizde korona virüs salgınının gölgesinde eski tat ve heyecanımızdan uzak bir şekilde Kurban Bayramı’na kavuştuk. Yardımlaşma duygularının en ön plana çıktığı bayram günleri; dostluğun, birlik ve beraberliğin önemsenmesi gereken günlerdir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların bir tarafa bırakılması icap eden günlerdir. Bu manada gönüllerin birbirine yakınlaşmasına vesile olan Kurban Bayramı’nın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başta ülkemiz olmak üzere yoksullukla ve açlıkla mücadele eden diğer ülkelerinde bu anlamlı günlerde unutulmaması gerekir. Bu ülkelere yardımda bulunma adına faaliyet gösteren tüm yardım kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Bizim halkımız nerede bir mazlum varsa yardımına koşacak, nerede bir mağdur varsa onu kucaklayacak bir geniş yürekliliğe sahiptir. Siyasilere düşen görev, halkımızın sahip olduğu bu asalete uygun bir üslup ve sorumluluk ortaya koymaktır. Kısır çekişmelerle içi boş tartışmalarla vakit harcamak yerine müreffeh, temiz, yaşanabilir bir Van, beraberinde büyük Türkiye’yi kurmak ve yeni bir dünya için çalışmaktır. Bu temenni ile hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın huzur, barış, adalet ve saadet dolu bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

